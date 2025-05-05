«Варварское нападение»: Путин высказался о кровавом теракте в Кашмире

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и обсудили теракт в Пахалгаме (южный Кашмир), произошедший 22 апреля. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость бескомпромиссной борьбы с любыми проявлениями терроризма, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью индийских граждан в результате варварского нападения террористов 22 апреля в г. Пахалгам в южном Кашмире», — проинформировал Кремль.

В ходе беседы Владимир Путин и Нарендра Моди также отметили динамичное развитие взаимоотношений Москвы и Дели по всем направлениям.

Моди, кроме прочего, поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. На военном параде в Москве по случаю 9 Мая также будет присутствовать индийский представитель.

Теракт в городе Пахалгам произошел 22 апреля, когда вооруженные боевики начали расстреливать туристов и убили 26 человек. После этого отношения Индии и Пакистана резко обострились, поскольку Дели обвиняло Исламабад в причастности к подготовке террористов.