Вакантный мандат Мособлдумы занял Владислав Мирзонов

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, Владислава Мирзонова знают в Мособлдуме как профессионала своего дела. Он доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, который более 30 лет работает в сфере здравоохранения.

«Владиславу Александровичу удалось поднять на новый уровень качество оказания медпомощи. Больница сегодня на слуху, многие стремятся туда попасть, чтобы пройти лечение», — сказал Брынцалов.

Председатель Мособлдумы добавил, что у Мирзонова есть опыт работы и в представительном органе. В 2021 году его избрали в совет депутатов горокруга Химки.

Игорь Брынцалов поздравил Владислава Мирзонова и вручил ему нагрудный знак депутата Московской областной думы.

Владислав Мирзонов является доктором медицинских наук. Он начинал свою трудовую деятельность в качестве врача-хирурга детского хирургического отделения Арзамасской центральной районной больницы.

В 2008 году Мирзонов перешел на работу в Подмосковье и был назначен на должность начальника управления здравоохранения администрации Мытищинского муниципального района.

В 2021 году Владислав Мирзонов был избран в совет депутатов городского округа Химки. На выборах в Мособлдуму в 2021 году вошел в список кандидатов «Единой России» по единому избирательному округу.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.