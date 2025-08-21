В Вашингтоне избавляются от «экспертов» по Москве

Высокопоставленный аналитик ЦРУ, курировавшая вопросы России и постсоветского пространства, была уволена после более чем 20 лет работы в американской разведке, сообщает РБК со ссылкой на The Economist.

Именно она руководила подготовкой скандального доклада о «вмешательстве России» в выборы 2016 года.

Её увольнение 19 августа сопровождалось аннулированием допуска к секретной информации — аналогичные меры затронули ещё 36 действующих и бывших сотрудников разведки под формулировкой «предательство присяги Конституции».

Бывший директор ЦРУ Уильям Бернс резко раскритиковал чистку, заявив, что подобные действия лишь радуют конкурентов США в лице Кремля и Китая. Ситуация усугубляется тем, что в окружении Трампа, по данным Financial Times, практически не осталось экспертов по России — ключевые переговоры поручаются лицам без дипломатического опыта, а профессиональные аналитики отстраняются от работы.

Это вызывает серьёзную озабоченность у экспертного сообщества, предупреждающего о рисках стратегических просчётов в отношениях с Москвой.