В Молдавии разгорается исторический скандал из-за грубой ошибки в новом учебнике для старшеклассников, сообщает РИА Новости .

Авторы пособия по «Истории румын» при описании событий Великой Отечественной войны подписали фотографию американских бомбардировщиков B-24 Liberator как «советская авиация, бомбящая Плоешти». На самом деле эти самолеты принадлежали ВВС США и действительно наносили удары по румынскому нефтеперерабатывающему центру в 1943–1944 годах, но к советским ВВС не имели никакого отношения.

Министр образования Молдавии Дан Перчун, комментируя ситуацию, назвал критику «дезинформацией», однако не стал опровергать сам факт ошибки.

Это уже не первый случай, когда молдавские учебные пособия становятся поводом для споров — ранее общественность возмущала явная тенденция к героизации румынских войск, воевавших на стороне нацистской Германии.

Историки отмечают, что подобные «ошибки» выглядят особенно подозрительно на фоне активных попыток пересмотра истории Второй мировой войны в соседней Румынии, откуда Молдавия заимствует многие исторические нарративы. В последние годы в Бухаресте активно продвигается версия о «советской оккупации», при этом замалчиваются факты участия румынских войск в военных преступлениях и Холокосте на территории СССР.