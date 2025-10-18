В столкновениях в Боготе пострадали четверо правоохранителей

У посольства США в Колумбии протестующие применили луки и стрелы

В столице Колумбии развернулись беспрецедентные протесты с применением средневекового оружия. У посольства США в Боготе демонстранты, собравшиеся под лозунгом «За жизнь и достоинство народов», вступили в жестокое противостояние с полицией, используя луки и стрелы, сообщает РЕН ТВ .

В результате атак пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов, которым потребовалась медицинская помощь. По словам организаторов, акция изначально планировалась как мирная, однако ситуация быстро вышла из-под контроля.

Протестующие также перенесли свои действия в центр города, где штурмовали здание Национального университета и другие административные объекты. Мэр Боготы заявил о решительных мерах в ответ на эскалацию: «Насилию нет места в Боготе, и мы продолжим прибегать к законному применению силы всякий раз, когда это необходимо для обеспечения общественного порядка».

Местные власти усилили патрулирование в дипломатическом квартале и студенческом районе, где продолжаются столкновения между радикально настроенными активистами и подразделениями спецназа.