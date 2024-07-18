В столице завершилась регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму

В столице завершилась регистрация кандидатов в депутаты Московской городской думы восьмого созыва. Всего на предстоящие выборы выдвинулось 389 кандидатов, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

Из 389 кандидатов политическими партиями выдвинулось 291 человек, а самовыдвиженцы — 98.

Мосгоризбирком зарегистрировал 290 кандидатов, 16 кандидатам было отказано в регистрации, 83 отказались от участия в выборах или их отозвали политические партии.

Согласно данным городской избирательной комиссии, 44 кандидата зарегистрированы от «Коммунистической партии РФ», 43 — от партии «Единая Россия», 23 — от партии «Коммунисты России», 7 — от экопартии «Зеленые», 45 — от партии «Новые люди», 42 — от партии ЛДПР, 45 — от партии «Справедливая Россия» и 41 — самовыдвиженцы.

Выборы в Московскую городскую Думу и органы местного самоуправления ТиНАО пройдут с 6 по 8 сентября текущего года. Выборы депутатов Мосгордумы проходят один раз в 5 лет. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн и на избирательных участках.