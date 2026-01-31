В США заявили, что Трамп не отступит от попыток получить Гренландию

«Трамп не отступит. Он может попытаться захватить Гренландию. Это крайне непривлекательная и нестабильная перспектива», — отметил он.

По его словам, глава Белого дома ведет себя «как 4-летний ребенок».

Ранее Дания заявила, что готова начать с США диалог по Гренландии. Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.

Президент США Дональд Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.

Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».

