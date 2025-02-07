В США в десятки раз сократят количество сотрудников USAID
Трамп оставит 294 сотрудника USAID из 10 тысяч
Президент США Дональд Трамп сохранит работу 294 сотрудникам USAID из 10 тысяч работающих сейчас в агентстве, сообщает РИА Новости.
«Только 294 сотрудника агентства смогут сохранить свои рабочие места», — указано в сообщении агентства Reuters.
Ранее американский предприниматель и соратник Дональда Трампа Илон Маск назвал USAID преступной организацией.
Сейчас деятельность агентства приостановлена, его сайт не работает.