В США в десятки раз сократят количество сотрудников USAID

Трамп оставит 294 сотрудника USAID из 10 тысяч
Политика

Президент США Дональд Трамп сохранит работу 294 сотрудникам USAID из 10 тысяч работающих сейчас в агентстве, сообщает РИА Новости.

«Только 294 сотрудника агентства смогут сохранить свои рабочие места», — указано в сообщении агентства Reuters.

Ранее американский предприниматель и соратник Дональда Трампа Илон Маск назвал USAID преступной организацией.

Сейчас деятельность агентства приостановлена, его сайт не работает.