В США рассказали, что должна сделать Украина перед переговорами с РФ

В американском издании The American Conservative отметили, что нейтралитет Украины станет сигналом для Запада о готовности к миру с РФ, сообщает РИА Новости.

В статье уточнили, что принятие Украиной нейтралитета станет решающим для любого будущего мирного соглашения. Киев при поддержке Америки должен применять свои дипломатические рычаги, пока ситуация не стала еще хуже

Также в издании подчеркнули, что обещания о вечной поддержке Украины, которые не могут быть выполнены, вредят будущему страны и отбивают желание проводить нужную дипломатию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию во время Парижских игр, заявив, что это выгодно Москве. «Мы против любого перемирия, которое играет на руку врагу», — сказал украинский лидер.