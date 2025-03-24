В США прогнозируют отставку Зеленского

Владимир Зеленский может вскоре оказаться без власти на Украине, заявил в беседе с РИА Новости американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Правительство Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти. Правительство потерпело неудачу, является крайне коррумпированным и не пользуется широкой поддержкой населения», — сказал эксперт.

При этом Сакс высказал мнение, что США не должны влиять на политические процессы на Украине.

Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Представители Киева положительно оценили встречу. Комментариев от американской стороны пока не последовало.