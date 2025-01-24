В США предложили платить за помощь в депортации нелегальных мигрантов

В американском штате Миссисипи предложили законопроект, согласно которому будут регистрировать «охотников за головами» нелегалов, которые смогут получать по 1 тыс. долларов за каждое содействие успешной депортациии нелегального мигранта, сообщает РИА Новости .

Ожидается, что поможет ускорить усилия по депортации в соответствии с иммиграционными приоритетами администрации президента США Дональда Трампа.

Инициатива призвана снизить финансовое бремя налогоплательщиков штата, так как властям Миссисипи приходится расходовать большие суммы на нелегальных мигрантов.

Ранее Трамп заявил, что на территории США находится 21 млн мигрантов, большая часть которых являются преступниками. Он подчеркнул, что в миграционном кризисе виноват экс-президент США Байден.

Трамп распорядился закрыть для мигрантов южную границу США и отправил туда еще полторы тысячи солдат и вертолеты разведки.