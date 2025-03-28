В США ответили на инициативу Путина об управлении Украиной

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В США вспомнили о конституции Украины после слов Путина

В США вспомнили о конституции Украины после предложения президента России Владимира Путина о введении внешнего управления в Киеве, пишет РИА Новости .

«Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны», — заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее глава российского государства предложил создать временную администрацию на Украине под эгидой ООН, стран Европы и США, чтобы выбрать легитимную власть в стране и начать переговоры.

Путин добавил, что влияние в Киеве наращивают националистические силы.