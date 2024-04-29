В США отменили указ Байдена о запрете расчетов с российскими банками

сегодня в 23:40

Минфин США временно разрешил расчеты с российскими банками в сфере энергетики

Минфин США до ноября 2024 года снял введенные ранее ограничения на расчеты с российскими банками в сфере энергетики, пишет « Известия ».

Нормативный документ на этот счет подписал директор управление по контролю за иностранными активами ведомства Брэдли Смит.

Санкции временно с сняты, в частности, с Центробанка РФ, ВТБ, Альфа-банка, Сбербанка.

В документе поясняется, что разрешены операции, связанные с нефтью, природным газом, углем, древесиной, ураном и иными источниками энергии.

Ранее американский президент Джо Байден запретил указом подобные транзакции.