В США объединили Госдеп и USAID

Решение Белого дома на сайте внешнеполитического ведомства США объяснили «контролем и лучшим пониманием деятельности агентства».

«Проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации», — указано в статье.

Ранее предприниматель и государственный функционер Илон Маск заявил о необходимости уничтожения организации, в котором «засели левые марксистские черви».