В США объединили Госдеп и USAID
Госсекретарь США Рубио возглавил USAID
Американский президент Дональд Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, сообщает RT.
Решение Белого дома на сайте внешнеполитического ведомства США объяснили «контролем и лучшим пониманием деятельности агентства».
«Проводится пересмотр деятельности USAID по оказанию иностранной помощи с целью возможной реорганизации», — указано в статье.
Ранее предприниматель и государственный функционер Илон Маск заявил о необходимости уничтожения организации, в котором «засели левые марксистские черви».