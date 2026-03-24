В США назвали запредельными российские «Посейдон» и «Буревестник»

Заместитель госсекретаря США, курирующий вопросы контроля над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно охарактеризовал российские разработки «Посейдон» и «Буревестник» как выходящие за все мыслимые границы, сообщает РИА Новости .

«Российские… системы вооружений становятся запредельными, даже по российским меркам… Подводная система „Посейдон“, „Буревестник“, их крылатая ракета с ядерной силовой установкой», — заявил Динанно на заседании комитета Сената США по международным отношениям.

Американский представитель не уточнил, что именно подразумевает под «запредельностью» этих систем. В профессиональном лексиконе, используемом для оценки вооружений, подобного термина официально не существует.

Кроме того, Динанно высказал тревогу относительно самого факта наличия у России подобных видов оружия.

Ранее, в конце октября 2025 года, президент России Владимир Путин сообщил об успешном окончании испытаний комплексов «Буревестник» и «Посейдон». По словам главы государства, эти системы еще в течение длительного времени сохранят свою исключительность и беспрецедентность, гарантируя стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции РФ на десятилетия вперед.

