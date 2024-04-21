В США назвали дату поставок дальнобойных ракет Украине

Глава американского комитета сената по разведке Марк Уорнер предположил, что дальнобойные ракеты ATACMS могут попасть на Украину уже через неделю, пишет RT со ссылкой на CBS News.

«Я надеюсь, что как только президент подпишет... эти материалы будут в пути к концу недели», — сказал он.

Речь идет, в том числе, о ракетах ATACMS.

Уорнер отметил, что США ведут борьбу с Россией, тратя на это всего 3% своего оборонного бюджета и не используя собственную армию.