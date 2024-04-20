В США начали рассмотрение проекта по помощи Украине

Американская Палата представителей на внеплановой сессии начала рассмотрение ряда законопроектов, среди которых выделение доппомощи для Украины, поддержка Израиля и Тайваня, а также ужесточение санкций в отношении РФ и Ирана, сообщает РИА Новости .

Субботнее заседание началось с рассмотрения проекта закона H.R. 8038 «Мир через силу в 21-м веке». Этот документ наделяет президента США полномочиями по введению санкций против России и Ирана. Там прописаны пункты о конфискации активов РФ, включая запрет на их разморозку.

После этого в палате рассмотрят вопрос о поддержке союзников, находящихся в Индо-Тихоокеанском регионе, а также пакету новой поддержки для Украины. Политикам предстоит обсудить поправки к документу о финансировании Киева, к которому поступило более 130 дополнений.

Затем конгрессмены разберут документ, касающийся помощи Израилю.

Голосование по всем указанным проектам планируется провести с 13:00 до 13:30 по местному времени (или с 20:00 до 20:30 по московскому времени).