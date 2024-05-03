В России ввели временный запрет на экспорт сахара

Российское правительство в пятницу ввело временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы, сообщает пресс-служба кабмина.

При этом документ предусматривает ряд исключений. Сахар продолжат поставлять в страны ​Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако лишь в ограниченных объемах. Так, в Казахстан разрешено экспортировать 120 тыс. тонн, в Кыргызстан — 28,5 тыс. тонн, в Армению — 28 тыс. тонн и в Белоруссию — 5 тыс. тонн.

Распределить данные объемы между государствами ЕАЭС кабмин поручил министерству сельского хозяйства РФ.

Ограничение будет действовать до 31 августа текущего года. Данное решение позволит поддержать стабильность внутреннего продовольственного рынка.

Ранее правительство России приняло решение продлить квоты на вывоз минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2024 года. При ограничения не будут распространяться на поставки в Абхазию и Южную Осетию.