В США могут запретить продукты «Лаборатории Касперского»

Власти США могут запретить продукты «Лаборатории Касперского» из-за соблюдений норм национальной безопасности, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Решение по ограничениям для бизнеса «Лаборатории Касперского» в США будет принято в ближайшее время, указано в публикации.

Отмечено, что санкции коснутся предпринимателей, госучреждениям США уже запрещено использовать продукцию этой компании.

В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США включила АО «Лаборатория Касперского» в реестр фирм, угрожающих американской безопасности.