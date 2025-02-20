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Reuters: танкеры с нефтью из портов России трижды взрывались в Средиземноморье

За последний месяц в Средиземном море взрывы происходили на трех нефтяных танкерах, утверждает Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и безопасности. По данным агентства, все три подорванных корабля «недавно заходили в российские порты».

«Это первые за последние десятилетия инциденты, связанные с повреждением невоенных судов в результате взрыва, произошедшие в центральной части Средиземного моря», — говорится в статье.

Причины взрывов на кораблях с нефтью неизвестны. В результате ЧП каждый из танкеров получил повреждения.

Утверждается, что на прошлой неделе в порту Италии произошли два взрыва на греческом танкере для сырой нефти Seajewel, причем вторая детонация произошла через 20 минут после первой. В результате корабль получил метровую пробоину на корпусе.

Еще один взрыв произошел в конце января на танкере для перевозки сырой нефти Seacharm, принадлежащем компании Thenamaris. В результате ЧП, случившегося у турецкого средиземноморского порта Джейхан, судно получило повреждения.

Как пишет Reuters, другой взрыв произошел в феврале у побережья Ливии. Там из-за детонации сильно повредился танкер-химовоз Grace Ferrum, который плавает под флагом Либерии.

«По данным и источникам отслеживания судов, все три судна недавно заходили в российские порты», — заявило американское агентство.

Россия пока не комментировала утверждения источников Reuters.