В СПЧ решили не реагировать на слова Кадырова о расстреле за снятие хиджаба

Член СПЧ Кабанов заявил, что не реагирует на заявление Кадырова о хиджабе

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что он не реагирует на «эмоциональные заявления» главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее Кадыров пригрозил «расстрелять» человека, если он скажет его дочери снять хиджаб, сообщает NEWS.ru .

Кабанов заявил, что никто не настаивает на необходимости запретить ношение хиджабов, однако «это просто не очень правильно». Член СПЧ утверждает, что ношение хиджаба — это «просто внешнее разделение людей на своих и чужих».

«Мы же прекрасно понимаем, что люди таким образом пытаются показать свое особое положение, что неправильно. Поэтому я на эти эмоциональные заявления Кадырова не реагирую», — высказался Кабанов.

Общественник добавил, что речи Рамзана Кадырова бывают «достаточно резкими», и порой такие заявления «не несут за собой каких-то действий».

Кабанов еще раз добавил, что по вопросу ношения хиджабов «никто особо не возмущался», поскольку речь шла именно о запрете никабов.

«Просто тема хиджабов стала раскручиваться параллельно», — добавил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.