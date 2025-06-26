В Совфеде рассказали о наследии Примакова

Сенатор Карасин отметил, что 26 июня исполнилось 10 лет со дня смерти экс-министра иностранных дел РФ Евгения Примакова. По его словам, Примаков, возглавивший МИД в 1996 году, в короткие сроки стал интеллектуальным лидером дипломатической службы, вернув ведомству уважение как в стране, так и за границей, сообщает NEWS.ru .

Карасин подчеркнул, что Примаков завоевывал авторитет не давлением, а логикой, умом и способностью убеждать. Он создал особую атмосферу в коллективе и стал наставником для молодых дипломатов.

«Вспоминаю случай, когда он прилюдно отчитал меня за то, что один из его собеседников — иностранный мининдел — был слабо подготовлен к беседе! Смешно и поучительно, но это было!» — рассказал сенатор.

Каждый год Карасин с коллегами приходит на могилу Примакова на Новодевичьем кладбище. По его словам, мудрость, теплота и чувство юмора экс-министра до сих пор живут в тех, кто с ним работал.

«Сегодня, когда в лоб спрашивают, чему он научил всех нас, короткий ответ — думать и быть интересными людьми. Ум и энергетика Евгения Максимовича, хотите — верьте, хотите — нет, подстегнули всех нас тогда и живут в нас до сих пор», — заключил Карасин.