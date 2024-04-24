В сенате США назвали одну из причин задержки помощи Киеву
Макконнелл: интервью Такера Карлсона стало причиной задержки помощи Киеву
Американский журналист Такер Карлсон стал причиной задержек помощи Украине, заявил лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл, пишут «Известия».
Интервью Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным, по его словам, способствовало «демонизации Украины».
«У него была огромная аудитория, и он убедил многих рядовых республиканцев (не одобрять помощь Киеву — ред.). Возможно, это была ошибка», — пояснил Макконнелл.
Также он напомнил о «неоднозначных взглядах» бывшего американского лидера Дональда Трампа на принятие нового пакета помощи Киеву. По словам лидера республиканцев, бывший президент вообще не хотел, чтобы сенат что-то делал.