Журналист MK.Ru Дмитрий Попов считает, что боевые действия в Курской области могут стать переломным моментом всего конфликта на Украине. В своей статье автор обращает внимание, что, напав на курское приграничье, противник оказался на «нашей, на тысячу процентов нашей, земле».

Попов процитировал слова президента РФ Владимира Путина на оперативном совещании в Ново-Огарево. Комментируя ситуацию в Курской области, глава государства заявлял, что сейчас необходимо «выдавить, выбить противника с наших территорий».

«Нынешняя курская битва, скорее всего, станет переломным сражением всего украинского конфликта. Уже становится, если внимательно прислушаться к тому, что говорил Путин на оперативном совещании в Ново-Огарево», — написал Попов.

Автор отметил, что нападением на Курскую область украинские власти совершили «фатальную ошибку» и пошли ва-банк. По мнению Попова, после атаки на регион противник уже не заслужит пощады.

«Как тут не вспомнить: „Враг будет разбит. Победа будет за нами“», — заключил Попов.

