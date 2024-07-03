В России усомнились в «пророссийскости» Орбана после его встречи с Зеленским

Обозреватель Дмитрий Попов отметил в контексте визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, что для России ключевой вывод из этой поездки — розовые очки надо окончательно выбросить. Об этом пишет MK.Ru .

Попов поставил под сомнение «пророссийскость» Виктора Орбана. Вместе с этим автор признает, что глава правительства Венгрии является критиком западной военной помощи Украине. Виктор Орбан также назван единственным европейским лидером, который поддерживает связь с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Но прагматизм и „пророссийскость“ — все же разные вещи. <…> Так что же такого пророссийского сделал Орбан? Провенгерского — вполне возможно», — написал Попов.

Он отметил. что Орбан отличается от львиной доли европейских политиков тем, что стремится обеспечить национальные интересы венгров.

«Вот только „другом России“ или союзником он из-за этого не становится», — подчеркнул обозреватель.

По официальной версии, Орбан отправился в Киев, потому что Венгрия начала председательствовать в совете Евросоюза. По мнению Попова, эта причина — вполне обоснованное прикрытие, чтобы премьер-министр решил с Зеленским вопрос о правах закарпатских венгров — венгероязычного меньшинства Украины.