В России прокомментировали реакцию БРИКС на тарифы Трампа

сегодня в 03:04

Пушков: ответ БРИКС на тарифы Трампа может сплотить альянс против США

Президент Бразилии Лула да Силва инициировал экстренные консультации лидеров БРИКС для выработки совместных мер против новых американских пошлин. Как отметил сенатор Алексей Пушков, это решение может кардинально изменить расстановку сил в мировой экономике.

«Трамп рассчитывал расколоть БРИКС через тарифное давление, но получает обратный эффект — ускоренную консолидацию альянса», — подчеркнул политик.

По его оценке, готовящийся пакет ответных мер превратит скрытое противостояние в открытую торгово-экономическую конфронтацию.

Особое значение имеет позиция Китая, который уже ввел антидемпинговые расследования против американского импорта.

Как отмечают в аналитическом центре BRICS Research Group, альянс впервые за 15 лет готов перейти от деклараций к скоординированным действиям против экономической экспансии США.

Ранее Лула сообщил Reuters, что планирует созвать лидеров стран группы БРИКС, чтобы обсудить возможность совместного ответа на тарифы США.