В России могут ужесточить наказание за организацию незаконной миграции

В Госдуме предложили сажать на 15 лет за организацию незаконной миграции

В Госдуме предложили увеличить срок наказания до 15 лет и повысить сумму штрафа до 5 млн рублей за организацию незаконной миграции, пишет RT .

Инициатор законопроекта Александр Якубовский пояснил, что нелегальная миграция угрожает стране и гражданам и предложил повысить срок наказания и сумму штрафа за организацию таких преступлений.

Депутат считает целесообразным лишать свободы на срок до 15 лет со штрафовать до 5 млн рублей организаторов нелегальных миграционных схем, указывает издание.

Для этого необходимо внести изменения в КоАП, соответствующее обращение уже направлено на имя министра юстиции России Константина Чуйченко.