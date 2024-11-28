Российский президент Владимир Путин заявил, что военное руководство страны обсуждает идеи выделения БПЛА в отдельный вид войск. Подробнее об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в Астане, сообщает ТАСС .

«Сейчас над этим тоже думают в Генштабе и Минобороны», — сказал Путин.

Ранее аналогичный род войск создали на Украине, назвав их Силами беспилотных систем (СБС). Командующим СБС стал полковник Вадим Сухаревский, которого СМИ называли участником первого боя в Донбассе в 2014-м году.

Владимир Путин также отметил, что нынешний глава Минобороны Андрей Белоусов является «современным министром обороны». По словам верховного главнокомандующего, руководитель оборонного ведомства тоже разбирается в теме дронов.

В ходе общения с российскими журналистами Путин добавил, что ВСУ вслед за ВС РФ начали применять беспилотники на оптоволокне. По словам Путина, в ходе конфликта на Украине дроны активно применяют как российские, так и украинские военные.