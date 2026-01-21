Глава партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович выступил с инициативой законодательно запретить использование эпитета «великая» по отношению к Великобритании. Он заявил о необходимости привлечения к разработке этого вопроса специалистов в области топонимики — ученых и литераторов, сообщает NEWS.ru .

Малинкович выразил полное согласие с мнением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, считая необоснованным использование определения «великая» по отношению к Британии. Он отметил, что страна приближается к положению «извините, как штат Индии», указывая на значительное число выходцев из южного государства на ключевых постах. По его мнению, вместо «Великобритания» в официальных документах, СМИ и на публичных площадках следует употреблять «Британия» или «Англия». Окончательное решение, как он считает, должны принять эксперты-топонимисты.

Депутат также полагает, что на географических картах и в школьных учебниках не следует использовать прилагательное «великая» в отношении Британии. Он намерен обратиться в министерство науки и высшего образования РФ с соответствующей инициативой.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что изменение должно начинаться с образовательной сферы и формироваться с детства. При этом он подчеркнул важность недопущения крайностей и разжигания ненависти, отмечая ценность английской литературы и необходимость изучения английского языка как самого распространенного в мире. В заключение он предложил переименовать Английский проспект и Английскую набережную в Санкт-Петербурге в Пхеньянский проспект и Пхеньянскую набережную в знак уважения к Северной Корее.

