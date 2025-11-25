В РФ предложили ввести программу переподготовки ветеранов СВО для работы в школе

Сергей Миронов — о работе ветеранов СВО в школах: лучше никто не справится

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия» и ее фракцию в Государственной думе, в интервью RT высказал идею о запуске общефедеральной программы переподготовки ветеранов СВО для работы в школах.

«С этой задачей никто лучше ветеранов СВО не справится — защитники Отечества будут передавать не только знания, но и любовь к Родине», — отметил политик.

По его словам, воспитание на личном примере — это «самое правильное и эффективное».

Миронов считает необходимым предоставить ветеранам возможность пройти специальную подготовку для преподавания таких дисциплин, как начальная военная подготовка (НВП), физическая культура, труд, а также для организации внеклассных мероприятий военно-патриотической направленности.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что оплата труда таких специалистов должна быть на достойном уровне.

Он также добавил, что для эффективной работы с молодежью требуется массовость, которую могут обеспечить лишь школы, колледжи и вузы. Необходимо создать благоприятные условия для ветеранов, готовых внести существенный вклад в формирование мировоззрения молодых людей, заключил Миронов.

