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В РФ опровергли слухи о возобновлении работы системы ответного ядерного удара

Политика
Katsiaryna Repich / Фотобанк Лори

Фото - © Katsiaryna Repich / Фотобанк Лори

Политический философ Александр Казаков заявил, что система ответного ядерного удара «Периметр» никогда не прекращала работу, пишет kp.ru.

Западные СМИ сообщили о «возобновлении работы» системы и ее возможной модернизации. Казаков, член Совета по внешней и оборонной политике, прокомментировал эти сообщения в эфире радио «Комсомольская правда».

«Система „Мертвая рука“, как на Западе ее называют, она никогда не отключалась. И она никогда не была „мертвой“. Система „Периметр“ работает 24 на 7 круглый год. Она модернизирована, да, но это другая новость. Работала она всегда», — сказал он.

«Периметр» начали создавать в СССР во время холодной войны. Резервная система должна передавать приказ об ответном ударе сохранившимся стратегическим ядерным силам, если обычные каналы управления нарушены. Подробности ее устройства и работы остаются закрытыми.

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