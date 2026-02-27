В РФ допустили временное перемирие между Пакистаном и Афганистаном

Военный блогер, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что после очередной эскалации Пакистан и Афганистан могут заключить временное перемирие под давлением внешних игроков, сообщает RT .

Он пояснил, что причины нынешнего обострения те же, что и год назад. По его словам, боевики пакистанского «Талибана» активно действуют как в Пакистане, так и в приграничных районах Афганистана, где расположены их базы.

«На территории Пакистана активно действуют боевики пакистанского „Талибана“, которые регулярно нападают на опорные пункты армии Пакистана, машины сил безопасности и правительственных чиновников», — отметил Рожин.

Он добавил, что Исламабад много лет не может подавить партизанскую активность, несмотря на чувствительные потери боевиков. При этом Кабул официально не поддерживает атаки, однако, по оценке эксперта, не препятствует использованию своей территории, что провоцирует удары Пакистана по приграничным районам Афганистана.

Рожин подчеркнул, что у сторон сохраняются споры о демаркации границы и контроль над трансграничной торговлей. Пакистан превосходит противника в авиации и артиллерии, но несет потери в приграничных столкновениях.

«В итоге после очередного раунда эскалации стороны под давлением внешних игроков заключат временное перемирие», — заключил он.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой войны» с правительством талибов в Афганистане.

