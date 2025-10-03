В Раде назвали «психотерапевта» Зеленского

сегодня в 18:11

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «психотерапевтом» президента Украины Владимира Зеленского. Парламентарий регулярно критикует главкома, и новый пост она опубликовала в личном Telegram-канале .

«Сырский как психотерапевт президента. Ситуация под контролем, штурмуем», — пошутила законодатель.

В начале сентября Безуглая также обвиняла Сырского в предоставлении ложных докладов об успехах ВСУ под Красноармейском (украинское название города — Покровск). Депутат заявляла, что главком лгал президенту, утверждая, что украинские военные якобы смогли захватить некоторые утраченные территории.

До этого Марьяна Безуглая раскритиковала руководство Вооруженных сил Украины из-за российского удара по лагерю подготовки спецназовцев в Сумской области.

