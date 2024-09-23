В Постпредстве при ООН заявили, что Россия не знакома с «планом» Зеленского

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского по украинскому кризису, пишет РИА Новости .

По его словам, Россию не приглашали на обсуждение этого плана.

«Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы». По его словам, главная задача для Киева — реализовать этот план.