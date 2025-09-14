В посольстве ФРГ заявили, что страна ужесточила выдачу виз россиянам

Германия ужесточила критерии выдачи национальных и шенгенских виз жителям РФ, при этом добивается аналогичных шагов для россиян на общеевропейском уровне в рамках 19-го пакета санкций, сообщает RTVI .

Как рассказали в пресс-службе посольства ФРГ в Москве, из-за проведения российской спецоперации возникают повышенные риски безопасности для Евросоюза.

Там пояснили, что россияне, у которых нет веских причин для поездки в Германию, должны быть готовы к длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений на визу. Но не уточнили, действительно ли страна добивается «серьезных ограничений» для россиян, планирующих приехать в Европу как туристы.

Ожидается, что новый европейский санкционный пакет в отношении РФ будет представлен 15 сентября.