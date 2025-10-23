В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Венгрии

Идею об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште американскому президенту Дональду Трампу подсказал госсекретарь США Марко Рубио, считает польская журналистка и специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка, сообщает РИА Новости .

По ее словам, Марко Рубио хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным.

«Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром», — отметила она.

Американский президент Дональд Трамп заявил ранее, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

О том, что президенты России и США планируют встретиться в столице Венгрии, стало известно сразу после их телефонного разговора 16 октября — об этом в соцсети Truth Social объявил Трамп. А вот помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя беседу глав государств, сказал о Будапеште лишь как о возможном месте встречи.