В Польше демонтировали памятник советской эпохи
В польском Новиграде демонтировали памятник советско-польскому братству
В польском Новиграде демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию, пишет газета «Известия».
Памятник в виде бетонных фигур двух солдат был установлен в 1972 году в честь 55-ю годовщины Великой Октябрьской революции.
Памятник по требованию государственного Института национальной памяти Польши хотели убрать из города раньше, но в местном муниципалитете защищали мемориал, пока не сменился мэр населенного пункта.
На месте раздробленного на куски памятника новые власти планирую установить фонтан.