В Польше демонтировали памятник советской эпохи

сегодня в 23:17

В польском Новиграде демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию, пишет газета « Известия ».

Памятник в виде бетонных фигур двух солдат был установлен в 1972 году в честь 55-ю годовщины Великой Октябрьской революции.

Памятник по требованию государственного Института национальной памяти Польши хотели убрать из города раньше, но в местном муниципалитете защищали мемориал, пока не сменился мэр населенного пункта.

На месте раздробленного на куски памятника новые власти планирую установить фонтан.