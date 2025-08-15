«В погоне за миром»: США назвали слоган встречи Путина и Трампа

сегодня в 20:57

США определили слоган для встречи Путина и Трампа на Аляске

У саммита РФ и США на Аляске появился свой слоган. Он звучит так: «В погоне за миром», сообщает РИА Новости .

Американская сторона ведет подготовку помещения к переговорам президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Уже установлена сцена для совместной конференции.

На ней представители США разместили баннер с громким слоганом: «В погоне за миром».

Переговоры, предварительно, стартуют в 22:00 по московскому времени. Лидеры в том числе обсудят урегулирование украинского кризиса.