сегодня в 10:42

В Подольске новым председателем Совета депутатов округа стал участник СВО

В Подольске 23 сентября Игоря Науменкова утвердили председателем Совета депутатов округа. Науменков является депутатом от партии «Единая Россия», потомственный военный, участник специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководил подольским отделением Ассоциации ветеранов СВО, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи и является участником образовательной программы губернатора региона Андрея Воробьева «Герои Подмосковья».

Первое заседание депутатов третьего созыва прошло при участии секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы городского округа Григория Артамонова и Подольского городского прокурора Ивана Денисова. Депутаты определили основные цели и задачи, наметили ключевые направления работы нового созыва.

Первым заместителем председателя Совета депутатов стал полковник запаса и ветеран боевых действий Евгений Патрушев. Также его единогласно избрали руководителем депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов. Еще одним заместителем выбрали участники специальной военной операции Андрея Черепенникова.

Депутаты в числе первых приняли решение об учреждении медали «Город трудовой доблести».

«Подольск по праву носит это почетное звание и новая муниципальная награда станет символом уважения к подвигам тружеников военных лет, чья самоотверженность помогла приблизить Победу, и нынешним трудовым достижениям жителей» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.