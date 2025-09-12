В Подольске на выборах в Совет депутатов округа проголосовала 92-летняя бегунья

Легендарная бегунья из подольского Климовска Клара Богатова 12 сентября пришла на избирательный участок и сделала свой выбор. Пожилым людям и инвалидам помогают сделать свой выбор волонтеры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Даже в 92 года Клара Степановна продолжает выходить на старт и покорять многокилометровые дистанции по всей России. Каждый день, несмотря на погоду, она посвящает бегу хотя бы 20 минут.

«Богатова известна не только спортивными победами, но и активной гражданской позицией. Она вновь и вновь доказывает, что участие в судьбе округа важно в любом возрасте. На участке спортсменка поделилась секретом долголетия: регулярные тренировки и вера в свои силы. Ее пример является ярким напоминание всем о том, что быть активным и неравнодушным никогда не поздно», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Волонтеры оказывают помощь на выборах в округе. На участке УИК № 2310 в лицее № 5 находится координатор подольского отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Шаповалов.

Волонтеры-добровольцы выполняют важную миссию на избирательных участках. Они обеспечивают контроль за соблюдением всех процедур голосования, оказывают необходимую поддержку маломобильным гражданам и пожилым людям, помогают им при входе на участок и сопровождают во время передвижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.