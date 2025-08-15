В Подмосковье завершилась регистрация участников местных выборов

сегодня в 14:59

В Московской области закончился процесс регистрации претендентов на выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут 14 сентября 2025 года. По итогам регистрационного этапа из 583 человек, выдвинувших свои кандидатуры на 196 депутатских мандатов, к дальнейшему участию в предвыборной кампании допущены 517 кандидатов, об этом сообщили в Мособлизбиркоме .

Среди зарегистрированных кандидатов большинство представляют партию «Единая Россия» — 196 человек. От КПРФ будут баллотироваться 114 кандидатов, партия «Новые люди» выдвинула 70 представителей, а «Справедливая Россия — патриоты — за правду» — 55 кандидатов. По последним данным, конкуренция на выборах достаточно высокая. В среднем более двух кандидатов борются за один депутатский мандат.

Лидирует по числу выдвиженцев ЛДПР с 46 кандидатами, за ними следуют 25 самовыдвиженцев. Партия «Яблоко» представлена девятью кандидатами, а Российская экологическая партия «Зеленые» выдвинула двоих.

Избирательная комиссия отказала в регистрации 48 претендентам, большинство из них не смогли собрать необходимое количество достоверных подписей избирателей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.