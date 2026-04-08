В Подмосковье начали обучение политиков новой волны

Более 250 жителей Московской области уже зарегистрировались в проекте «Политстарт», организованном «Единой Россией». В их числе: начинающие политики, активисты, общественники, волонтеры и ветераны СВО, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам координатора проекта в Подмосковье, депутата Госдумы Александра Толмачева, в личных кабинетах участников уже открылась возможность проходить образовательный курс онлайн. Они получили доступ к лекциям ведущих федеральных политконсультантов и других экспертов.

«Впереди очные образовательные встречи — их будет четыре, они пройдут в Коломне, Химках, Лобне, Пушкино. В этих округах осенью планируются выборы в местные Советы депутатов, поэтому определили в качестве площадки для занятий именно их», — отметил парламентарий.

Александр Толмачев рассказал, что с участниками «ПолитСтарта» на очных занятиях своим опытом поделятся профессиональные политические консультанты, медиаменеджеры, электоральные юристы, политики федерального и регионального уровней.

В образовательной программе проекта — модули по стратегии избирательных кампаний, планированию, социологии, а также курс по политической этике. Участникам расскажут о публичных коммуникациях, искусстве ведения дебатов, подготовке к встречам с избирателями и работе с журналистами, а также об использовании современных технологий, в частности искусственного интеллекта — как о плюсах, так и о «подводных камнях».

«Образовательный блок включает в себя теоретический и практический модули. Участники смогут попробовать свои силы как индивидуально, так и в команде — во время деловых игр, мастер-классов, практикумов, дебатов. Это позволит закрепить знания», — рассказал Александр Толмачев.

В конце апреля, когда завершится основной образовательный блок, участников ожидает распределение между наставниками федерального и регионального уровней.

«Среди них люди с большим политическим и общественным опытом, которые проходили избирательные кампании разного уровня и уже участвовали в программе наставничества „ПолитСтарта“. В этом году они снова станут преподавателями для новичков — участников проекта», — подчеркнул Александр Толмачев.

Традиционными спикерами и гостями «ПолитСтарта» станут депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов, Денис Кравченко, депутаты Московской областной Думы Александр Легков, Олег Жолобов, Линара Самидинова и другие.

«ПолитСтарт» — это федеральный образовательный проект «Единой России», с помощью которого партия помогает начинающим политикам подготовиться к участию в избирательных кампаниях. Он действует с 2018 года. За это время депутатами разных уровней в Московской области стали более 300 человек — выпускников проекта.

В этом году в Подмосковье, как и по всей стране, в сентябре пройдут выборы в Госдуму. Кроме этого, жители изберут депутатов Мособлдумы и ряда муниципальных советов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.