В Петербурге стартовал турнир молодежных дебатов «Гражданский диалог»

В историческом мультимедийном парке «Россия — Моя история» 11 марта стартовал второй региональный турнир дебатов молодежных организаций и политических партий «Гражданский диалог». В нем участвуют представители парламентских и непарламентских партий, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект направлен на развитие культуры публичной политической дискуссии и создание открытой площадки для общения молодежи, партий, общественных организаций и экспертного сообщества Санкт-Петербурга. В основной сетке выступают команды «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Яблока». В этом году к ним присоединились непарламентские политические организации.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в приветствии подчеркнул, что турнир объединяет молодых людей, готовых брать ответственность за будущее города и страны.

«Мы можем придерживаться разных взглядов, но у нас одна цель — процветание Санкт-Петербурга и всей России», — отметил он.

Депутат Заксобрания Роман Кононенко выразил надежду, что новые команды сделают дискуссии более содержательными. Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Анастасия Васильева отметила важность критического мышления. Председатель молодежной общественной организации «Молодежный экономический союз» Игорь Аксенов назвал главную задачу — объединить молодых представителей разных политических взглядов.

В рамках турнира запланировано 12 мероприятий в марте и апреле. Финал состоится 26 апреля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

