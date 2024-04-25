Одесские депутаты не стали переименовывать улицы Жуковского, Бунина и Гагарина

Депутаты горсовета Одессы оставили без изменений названия улиц Жуковского, Бунина и Гагарина, пишут « Известия » со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Тем не менее, местные законодатели переименовали Екатерининскую улицу и одноименную площадь в Европейские, парк Горького стал парком Марка Твена.

Лидерсовский бульвар получил имя Гетмана Сагайдачного. Переулок героя Великой Отечественной войны Александра Матросова теперь носит название в честь футболиста и тренера Валерия Лобановского.

Всего на Украине переименованы 10 тысяч улиц, снесены 145 памятников советских времен.