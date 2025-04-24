В Мособлдуме утвердили схему одномандатных избирательных округов
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Мособлдума приняла постановление «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Московской областной думы», передает корреспондент РИАМО.
Всего утверждено 25 одномандатных округов. Число избирателей составляет 6,1 млн человек. Одномандатные округа образуются сроком на 10 лет.
Утверждены следующие избирательные округа:
- Балашихинский: 264 044 избирателя;
- Воскресенский: 227 594 избирателя;
- Дмитровский: 247 908 избирателей;
- Домодедовский: 224 499 избирателей;
- Егорьевский: 221 275 избирателей;
- Звенигородский: 261 419 избирателей;
- Истринский: 261 684 избирателя;
- Клинский: 229 518 избирателей;
- Королевский: 234 961 избиратель;
- Ленинский: 264 047 избирателей;
- Люберецкий: 263 417 избирателей;
- Мытищинский: 265 892 избирателя;
- Наро-Фоминский: 247 579 избирателей;
- Ногинский: 238 160 избирателей;
- Орехово-Зуевский: 243 350 избирателей;
- Подольский: 267 562 избирателя;
- Пушкинский: 265 541 избиратель;
- Раменский: 241 739 избирателей;
- Реутовский: 257 664 избирателя;
- Рузский: 235 092 избирателя;
- Сергиево-Посадский: 236 052 избирателя;
- Ступинский: 222 205 избирателей;
- Химкинский: 268 236 избирателей;
- Чеховский: 224 946 избирателей;
- Электростальский: 224 358 избирателей.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.
«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.