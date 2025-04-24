В Мособлдуме утвердили схему одномандатных избирательных округов

Всего утверждено 25 одномандатных округов. Число избирателей составляет 6,1 млн человек. Одномандатные округа образуются сроком на 10 лет.

Утверждены следующие избирательные округа:

Балашихинский: 264 044 избирателя;

Воскресенский: 227 594 избирателя;

Дмитровский: 247 908 избирателей;

Домодедовский: 224 499 избирателей;

Егорьевский: 221 275 избирателей;

Звенигородский: 261 419 избирателей;

Истринский: 261 684 избирателя;

Клинский: 229 518 избирателей;

Королевский: 234 961 избиратель;

Ленинский: 264 047 избирателей;

Люберецкий: 263 417 избирателей;

Мытищинский: 265 892 избирателя;

Наро-Фоминский: 247 579 избирателей;

Ногинский: 238 160 избирателей;

Орехово-Зуевский: 243 350 избирателей;

Подольский: 267 562 избирателя;

Пушкинский: 265 541 избиратель;

Раменский: 241 739 избирателей;

Реутовский: 257 664 избирателя;

Рузский: 235 092 избирателя;

Сергиево-Посадский: 236 052 избирателя;

Ступинский: 222 205 избирателей;

Химкинский: 268 236 избирателей;

Чеховский: 224 946 избирателей;

Электростальский: 224 358 избирателей.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.