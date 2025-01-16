В Мособлдуме приняли отчет губернатора Воробьева о работе правительства в 2024 г

В Мособлдуме в целом приняли к сведению отчет губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о работе регионального правительства за 2024 год, передает корреспондент РИАМО.

Отчет о результатах деятельности областного правительства был совмещен с обращением главы региона и заслушан 23 декабря 2024 года. Депутаты подготовили 53 вопроса к отчету.

«Вопросы касались приоритетных сфер: образования, здравоохранения, ЖКХ, строительства, сельского хозяйства, транспортно-дорожного комплекса, миграционной политики и других. Также депутаты подготовили вопросы, связанные с СВО, в частности, о трудоустройстве военных, которые по состоянию здоровья не смогут нести службу», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В декабре Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост». В ходе мероприятия губернатор затронул различные темы — социальная поддержка, транспорт, здравоохранение и др.