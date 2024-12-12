В Мособлдуме подвели итоги работы за ноябрь в местных Советах депутатов

В Мособлдуме подвели итоги работы за ноябрь фракции «Единая Россия» в местных Советах депутатов. Заседание прошло 12 декабря под председательством руководителя фракции, секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» Игоря Брынцалова, передает пресс-служба партии.

По словам Брынцалова, в ноябре 2024 года депутатами было проведено свыше 12 тысяч мероприятий. Как и в предыдущем месяце, такой результат является высоким показателем с начала года.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей по-прежнему является основным направлением нашей работы. В ноябреместные коллеги охватили своим вниманием почти 4,5 тысячи семей, многихпосетили лично. В ходе общения с семьями поступило порядка 2 тысячвопросов, большинство из которых решили. Речь идёт об оказании гуманитарной помощи военнослужащим, юридической и социальной поддержки, вопросов здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства», — пояснил Игорь Брынцалов.

Так, в Зарайске и Чехове была оказана помощь семьям в трудоустройстве. В Серпухове и Химках приобрели дорогостоящие медицинские препараты родным бойцов, а в Одинцове помогли в ремонте жилого дома.

Игорь Брынцалов также рассказал об участии депутатов в гуманитарных миссиях «Единой России». В ноябре их было проведено свыше 600.

«Почти 200 тонн различных товаров собрал депутатский корпус в муниципалитетах за ноябрь. Весь этот груз уже направлен в зону СВО и жителям прифронтовых территорий. Из Истры передали 15 тепловизоров, комплекc „Старлинк“, продукты питания. Балашиха закупила автомобиль УАЗ и автозапчасти, а Бронницы — 3 мотоцикла и медикаменты», — сказал Брынцалов.

Кроме того, в основе повседневной работы депутатов — личные приемы и встречи с жителями, в ходе которых собираются наказы и поручения. В прошлом месяце провели более 1,2 тысяч таких встреч. В работу принято более 3 тысяч обращений, большинство решено положительно.

«Хочу отметить хорошую работу большинства фракций в муниципалитетах и призываю не снижать набранного темпа. Добавлю, что 19 декабря на заключительном заседании фракции мы подведём итоги нашей работы в 2024 году», — заключил Игорь Брынцалов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.