В Московской области стартуют выборы в муниципальные советы

В Подмосковье 12 сентября в Единый день голосования стартуют выборы в Советы депутатов городских округов Балашиха, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино, Электросталь и муниципальных округов Дмитровский и Шатура. В муниципальном округе Луховицы пройдут дополнительные выборы на замещение одного депутатского мандата. «Единая Россия» выдвинула 196 кандидатов, из них 16 человек — участники СВО, все они зарегистрированы, передает пресс-служба партии.

Голосование на выборах будет трехдневным — 12, 13 и 14 сентября, право голоса имеет треть от числа всех избирателей области — более миллиона человек. В Подмосковье в Единый день голосования откроется 593 участковые избирательные комиссии.

Отдать свой голос может каждый избиратель, независимо от местонахождения и физических возможностей. К примеру, можно проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого необходимо было до 8 сентября подать соответствующее заявление на портале Госуслуг.

По состоянию на конец августа заявления на голосование с помощью ДЭГ подали уже 45 553 подмосковных избирателя. В отличие от традиционных участков, которые закрываются в 20-00, дистанционно можно проголосовать в любое время.

В Мособлизбиркоме традиционно будет работать «Служба заботы» — сервис, при помощи которого избиратели смогут получить консультацию по различным аспектам голосования. Связаться со специалистами можно по бесплатному многоканальному номеру — 8 (800) 550 97 44.

Все три дня голосования на всех избирательных участках будут присутствоватьнаблюдатели от «Единой России» и кандидатов, выдвинутых партией.

Как отметил спикер Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов, члены фракции посетят участки в своих избирательных округах.

«Мы будем смотреть, как организована работа. Это и вопросы безопасности, и прозрачность проведения самой процедуры голосования. Все должно проходить в рамках закона. Важно, чтобы каждый житель в удобном для себя формате нашел время и выразил свою гражданскую позицию в эти дни. От этого зависит, кто уже завтра будет отстаивать их интересы в девяти муниципалитетах», — подчеркнул он.

Проголосовать в ЕДГ2025 могут избиратели только 9 округов, в которых в этом году пройдут выборы — Балашихи, Дмитровского округа, Лыткарино, округа Молодежный, Подольска, Фрязина, Шатуры, Электростали и Луховиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.