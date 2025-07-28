В Московской области начался прием заявок на участие в ДЭГ

В Московской области начался прием заявок на участие в Дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах, которые состоятся 14 сентября. Для участия в ДЭГ необходимо зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru через Госуслуги и подать заявку до 8 сентября, передает пресс-служба партии.

Как сообщил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, партию на выборах в муниципальные Советы депутатов представят 196 кандидатов.

«Из них — 75 действующих и 121 новый кандидат, в том числе и 17 участников СВО, а также вдова погибшего героя. Все они готовы отстаивать интересы своих избирателей и вносить свой вклад в развитие местного самоуправления. Важно отметить, что электронное голосование уже зарекомендовало себя на выборах в муниципальные советы в прошлом году, а также на выборах губернатора Подмосковья и президента страны. Мы стремимся обеспечить нашим избирателям максимально удобную и безопасную процедуру голосования, позволяя каждому выразить свое мнение независимо от места нахождения», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Напомним, в сентябре жителям Подмосковья предстоит выбрать депутатов в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, в Луховицах пройдут довыборы на 1 вакантное место.

Дистанционное электронное голосование предоставляет избирателям удобный и безопасный способ участия в выборах, позволяя голосовать из любой точки страны и мира. Это особенно важно для тех, кто по каким-либо причинам не сможет посетить избирательные участки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.