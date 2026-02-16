В Минобороны Польши высказались о собственном развитии ядерного оружия

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в эфире телеканала Polsat сообщил, что является активным приверженцем участия республики в программах, связанных с атомными технологиями. Он убежден, что Польше необходимо развивать свои ядерные возможности в полном соответствии с действующими международными правилами.

«Безусловно, программа ядерного сотрудничества и ядерный зонтик — это вопросы, которые всегда являются предметом анализа НАТО и совместных решений союзников», — сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

Одновременно с этим глава оборонного ведомства подчеркнул, что выступает за укрепление национальной базы в области научных изысканий и конструкторских разработок.

Вице-премьер выразил позицию, согласно которой в теме ядерного потенциала «важнее предпринимать конкретные шаги, нежели ограничиваться обсуждениями планов и намерений». Министр также назвал тему ядерного оружия, возможно, наиболее деликатной среди всех сложных вопросов, указав, что она требует тщательности, ответственности, практических мер, а не продолжительных прений.

